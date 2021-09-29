Мэр Запорожья объявил о своей отставке по состоянию здоровья

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Об этом он заявил во время сессии Запорожского городского совета, передает УНН.

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"Сегодня во время сессии Запорожского городского совета заявил о намерении уйти с поста городского головы .... Из города я уезжать не собираюсь, из политики также не ихожу, партия Владимира Буряка "Единение" продолжает начатое и я лично буду активно участвовать в развитии партии и родного города", - заявил он.

Детали

Буряк объяснил, что вынужден покинуть пост по состоянию здоровья. По его словам, такие рекомендации врачи дали ему после больничного и обследования.

Он отметил, что трижды был на операционном столе, поэтому "врачи рекомендуют поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований".

Напомним

16 ноября 2015 года Центральная избирательная комиссия признала Владимира Буряка мэром города Запорожье.

25 ноября 2015 Владимир Буряк принял присягу городского головы.

Во второй раз баллотировался на пост городского головы в 2020 году от собственной политической силы - "Партия Владимира Буряка "Единение".