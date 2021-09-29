Монастырский заявил, что в течение трех месяцев в Украине снизится количество контрафактного алкоголя и сигарет

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что МВД и Национальная полиция способны в течение следующих трех месяцев достичь существенных результатов в борьбе с контрафактными товарами на рынке, передает корреспондент УНН.

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"Сегодня во время встречи от предпринимателей прозвучали предложения, которые можно воплотить в жизнь, чтобы уменьшить количество алкоголя и сигарет, которые продаются в стране нелегально. Эти вопросы можно решить в течение трех месяцев. Мы наметили конкретный план работы. А также есть четкое видение правоохранительными органами реализации обещаний, которые мы на себя взяли", - подчеркнул Денис Монастырский.

Напомним, в МВД будет создан Офис по вопросам защиты бизнеса для более эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей.