Буряка отправили в отставку. И.о. мэра Запорожья стал "слуга" Крутев

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Владимира Буряка отправили в отставку с должности городского головы Запорожья. Исполнять обязанности мэра в дальнейшем будет секретарь Запорожского городского совета, представитель партии "Слуга народа" Анатолий Куртев, передает УНН со ссылкой на городской совет Запорожья.

Детали

Как сообщили в городском совете Запорожья, сегодня состоялась внеочередная сессия Запорожского городского совета. Депутаты рассмотрели решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Владимира Буряка и освобождение его от должности. Соответствующее решение было вынесено на голосование с учетом заявления городского головы.

Было проведено тайное голосование. Секретарь городского совета Анатолий Куртев объявил результаты голосования. В нем приняли участие 50 депутатов. Из них поддержали решение о прекращении полномочий городского головы 45, против голосовали 2, воздержались 3.

Также депутаты поддержали решение городского совета о возложении полномочий городского головы на секретаря городского совета Анатолия Куртева. Он будет выполнять полномочия городского головы до избрания городского головы на внеочередных выборах или до открытия первой сессии городского совета, которая будет избрана на очередных выборах.

Добавим

Анатолий Куртев был избран и назначен секретарем Запорожского горсовета в апреле.

Отметим, что в июне этого года Владимир Буряк уволил Куртева из-за того, что он якобы не прошел предусмотренную законом проверку.

Это привело к противостоянию между мэром и большинством депутатского корпусома. Куртев заявил, что за его увольнение против мэра возбуждено уголовное дело.

В июле Запорожский окружной административный суд приостановил действие распоряжения городского головы Владимира Буряка о досрочном прекращении полномочий его на этом посту.

Добавим

Сегодня мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья.