Арахамия запросил подписные листы для снятия председателя ВР Разумкова

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия запросил у спикера Дмитрия Разумкова подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады. Об этом сообщил сам Разумков, пообещав, что сегодня коллеги получат такие подписные листы, пишет УНН.

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"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия", - написал Разумков в Facebook, обнародовав соответствующее обращение.

Об этом сообщают и из депутатского корпуса.

Какая реакция Разумкова

Разумков заявил в ответ на такое обращение, что "как и обещал", медлить с процессом не будет.

"Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады Украины... Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце!" - отметил председатель ВР.

Контекст

Съезд фракции "Слуга народа" пройдет с 1 по 3 октября в Трускавце с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Последние несколько недель СМИ активно публикуют информацию о возможной отставке Дмитрия Разумкова. Отмечалось, что в Верховной Раде идет активный сбор подписей за его отставку. Также ходили слухи о возможной смене Разумкова на его первого заместителя Руслана Стефанчука, который является более лояльной к Президенту фигурой. Сам председатель парламента заявил, что он "не станет держаться за должность", если инициируют его отставку. К слову, в парламент в 2019 году "слуг народа" вел именно Дмитрий Разумков, однако затем покинул пост главы политсилы.

При этом ранее народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко в комментарии УНН рассказал, что "слуги народа" пока не собирают подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Но не исключил, что этот вопрос все же будет подниматься.