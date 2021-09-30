В ТКГ возобновила работу Гуманитарная подгруппа - заседание состоялось вчера

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Во время заседания ТКГ, которое состоялось вчера, 29 сентября, после многочисленных попыток России сорвать работу Гуманитарной подгруппы, она возобновила свою работу. Об этом ТКГ сообщила в Telegram, передает УНН.

Детали

Во время заседания стороны приветствовали разблокирование работы гуманитарной подгруппы.

“Значительную роль сыграло предоставление Украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны”, — говорится в сообщении.

Кроме того, украинская делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом человек.

Как подчеркнул заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной Алексей Резников, разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий конце позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

Следующее заседание запланировано на 13 октября.

Напомним

26 августа Россия попыталась ввести осужденную в Украине за терроризм представительницу “ДНР” Майю Пирогову в качестве консультанта ТКГ.



Реакция украинской стороны

“Наша подгруппа сообщила о том, что не находит для себя возможным общаться с человеком, которого в Украине осудили за терроризм и в отношении которой есть приговор суда. Они (российская сторона — ред.) знали об этой реакции, и это мы расцениваем как сознательное блокирование работы гуманитарной подгруппы. Видимо потому, что пришла очередь обмениваться списками находящихся и делать реальные шаги для открытия КПВВ”, — сообщал УНН тогда советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.