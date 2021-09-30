Газ - это грешное: Украина заинтересована продолжать диалог с Венгрией по вопросам образования и защиты нацменьшинств

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Украина готова двигаться вперед по образовательному направлению и направления защиты прав национальных меньшинств в диалоге с Венгрией. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

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“В отношениях с Венгрией очень важно, как говорит поговорка, не путать грешное с праведным. Газ — это грешное, а защита нацменьшинств, развитие, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской в Украине — это праведное. Поэтому, мы перенесли на неизвестный срок заседание двусторонней экономической комиссии, но мы готовы двигаться вперед по образовательному трека, по треку защиты прав национальных меньшинств”, — сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, на этом треке есть серьезные достижения.

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В частности, недавно состоялось заседание рабочей группы по вопросам образования, где был подписан протокол и было “устранены несколько недоразумений и устранено беспокойство венгерской стороны по ряду вопросов”.

“Этот диалог должен продолжаться”, — отметил Кулеба.

“Еще раз подчеркну, что мы готовы и стремимся к полноценно нормальным, дружеским отношениям с Венгрией, которые будут учитывать полностью национальные интересы обеих стран”, — добавил он.

Контекст

Венгрия на этой неделе подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок. Украинская сторона также обратится к Еврокомиссии по предоставлению оценки соответствия новому венгерско-российскому газовому соглашению с европейским законодательством в сфере энергетики.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева из-за долгосрочного контракта с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.