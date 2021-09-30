МИД установил новые критерии работы для украинских дипломатов
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утвердил документ, который определяет четкие критерии оценки работы дипломатов на экономическом направлении. Об этом дипломат заявил на брифинге в четверг, передает корреспондент УНН.
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“Я подписал документ, который утвердил масштабные внутренние изменения в МИД в направлении помощи бизнеса, привлечения инвестиций и развития торговли. Этот документ называется порядок деятельности отделов по экономическим вопросам в составе зарубежных дипломатических учреждений. Это основной документ, регулирующий деятельность дипломатов-экономистов, которые собственно и составляют эти торгово-экономические миссии в составе посольств за рубежом, — сказал Кулеба, — Он впервые определяет четкие критерии оценки работы дипломатов на экономическом направлении. Это всем хорошо известные KPI”.
Детали
По словам министра, отныне МИД не публиковать общих отчетов “о росте процента жиров в масле, о общее улучшение двусторонний отношений, о росте двустороннего товарооборота, как это было раньше”.
Ранее, пояснил он, если по результатам года товарооборот между странами рос на определенный процент — посольство автоматически записывало это себе в достижения. Но установить, какой именно была роль украинского дипломата в обеспечении роста этого товарооборота, было невозможно, объясняет Кулеба.
Таким образом МИД не получало объективную картину эффективности своей работы и не могли вносить в нее коррективы.
“Мы хотим, чтобы дипломаты работали ежедневно и делали конкретный вклад в развитие украинской торговли. Именно поэтому, теперь они будут отвечать за свою работу по конкретным показателям”, — сказал он.
Например, министр отметил что это будет количество открытых рынков для групп украинских товаров, количество организованных дипломатом встреч украинских компаний с иностранными партнерами и тому подобное.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский в свое время дал новым послам полгода на то, чтобы они показали результаты в экономическом направлении, иначе они могут потерять свои должности.
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