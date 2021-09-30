Заседание ТКГ: украинская сторона указала на "странное поведение" российской делегации

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Российская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 29 сентября предложила новые принципы принятия решений, которые не нашли понимания ни у украинской делегации, ни у представителей ОБСЕ. Об этом украинская сторона ТКГ сообщила в Telegram-канале сегодня, пишет УНН.

Цитата:

"Вчера состоялось очередное заседание ТКГ в режиме видеоконфреренции... На этот раз российская делегация повела себя несколько странно. В частности, российские представители выдвинули предложения по "...общему голосованию" за отдельные собственные инициативы "...голосования по умолчанию" и тому подобные вещи, которые противоречат практике переговоров и нарушают принципы принятия решений в ОБСЕ, предусматривающие принятие всех решений исключительно консенсусом", - сообщили в ТКГ.

Детали

По сообщению украинской стороны, "эти попытки навязать свои предложения за рамками повестки дня не нашли понимания ни у украинской делегации, ни у представителей ОБСЕ".

Также сообщается, какие темы обсудили на вчерашнем заседании подгруппы:

Вопросы безопасности: соблюдение режима прекращения огня. Украинская сторона направила ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.

Вопрос политической части: стороны сосредоточились на работе по повестке дня. Украинская делегация еще раз подчеркнула, что основой урегулирования является выполнение решений лидеров государств Нормандского формата, в частности - Парижского саммита.

Вопросы социально-экономической и экологической части: обсуждались вопросы водоснабжения по обе стороны линии разграничения, организации визита инспекторов МАГАТЭ на неподконтрольные территории. Также стороны продолжают определять возможные пути использования диджитал-инструментов для выплаты пенсий маломобильным гражданам Украины на неподконтрольной территории.

Украинская делегация в ТКГ также продолжала настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

Следующее заседание запланировано на 13 октября.

Дополнение

На вчерашнем заседании, после многочисленных попыток России сорвать работу гуманитарной подгруппы, она возобновила свою работу.