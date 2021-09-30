Конфликта с фракцией не было: Разумков прокомментировал инициирование отставки "слугами народа"

КИЕВ. 30 сентября. УНН. У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова не было конфликтных ситуаций с фракцией “Слуга народа”. После получения подписного листа он имел разговор с председателем фракции “Слуг народа” Давидом Арахамией, и не услышал никаких претензий относительно его работы. Об этом Разумков сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

“У меня действительно нету конфликта. Если его хотят создать — это другой вопрос. Хотелось бы понять всех субъектов этого конфликта, потому что у меня не было конфликтных ситуаций с фракцией”, — заявил Разумков.

Детали

Разумков отметил, что будет публичное отстаивать свою позицию, и сможет ответить на каждый вопрос, если они возникнут.

Спикер также отметил, что после получения письма разговаривал с председателем фракции “Слуга народа” Давидом Арахамией, и не услышал никаких претензий относительно его работы. Он предположил, что председатель фракции мог “выполнить чью-то задачу”.

“Претензий не услышал. Письмо пришло от фракции, подписанный председателем фракции, поэтому я думаю, что было заседание, но какое-то тайное, потому что не все члены фракции об этом знают. Мне многие народные депутаты звонили и говорили, что за такое решение не голосовали, и не принимали решения на фракции для того, чтобы уполномочивать голову обращаться ко мне с подписными листами”, — добавил он.

Добавим

Сегодня председатель фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия пригласил в спикера Дмитрия Разумкова подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Разумков заявил в ответ на такое обращение, что “как и обещал”, медлить с процессом не будет.

Как сообщил УНН информированный источник, народные депутаты на съезде фракции “Слуга народа” обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.



Съезд фракции “Слуга народа” пройдет с 1 по 3 октября Трускавце с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее источник УНН сообщало, что Разумков приедет с официальным визитом в Западную Украину, и возможно, будет присутствовать на съезде фракции “Слуг народа” в Трускавце.