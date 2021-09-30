Под мэрией Харькова растянули баннер с изображением Терехова и надписью "Делает, но ворует"

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Под мэрию Харькова привезли два плаката с изображением временно исполняющего обязанности градоначальника Игоря Терехова. На первом плакате написано “Ворует, но делает”, на втором — “Делает, но ворует”, сообщает УНН.

Детали

На одном из плакатов авторы расшифровывают свой замысел ещё одной надписью: “Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог”.

К слову

Общественные активисты, журналисты и политики сообщают о систематической коррупций в мэрии Харькова. Завышенные цены на тендерах фиксируют повсеместно, от строительства гаража до реконструкции приюта для животных. Апогеем стало строительство общественного туалета в зоопарке за 30 млн грн. Тендер выиграл коллега Терехова из исполкома Харьковского горсовета Александр Харченко.