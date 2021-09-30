Теперь лично от Арахамии: поступило второе обращение о подписных листах для снятия спикера ВР Разумкова

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Поступило второе обращение относительно подписных листов об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На этот раз от народного депутата Украины Давида Арахамия. Об этом сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"Или фракция "Слуга народа" изменила свою позицию, или Председатель фракции Давид Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах. Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве Председателя Парламента с должности было мало. Поступило второе обращение - от народного депутата Украины Давида Арахамии. Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдано безотлагательно", - сообщила Туний и опубликовала обращение.

Что было раньше

Туний сообщала, что письмо об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова было направлено председателем депутатской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией именно от имени фракции, а не по его инициативе.



Разумков заявил в ответ на такое обращение, что "как и обещал", медлить с процессом не будет.

Впоследствии Туний отметила, что подписные листы об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова уже готовы, и находятся в Аппарате Парламента.

Дополнение

Как сообщил УНН информированный источник, народные депутаты на съезде фракции "Слуга народа" обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Ранее источник сообщал, что Разумков приедет с официальным визитом на Западную Украину, и возможно, будет присутствовать на съезде фракции "Слуг народа" в Трускавце.

Представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что направление письма председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой изготовить соответствующие подписные листы для его снятия было решением председателя фракции "Слуги народа" Давида Арахамия.

Она отметила, что это право нардепа, предусмотренное законом о Регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник.