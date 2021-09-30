В ОП заявили, что Зеленский не причастен к сбору подписей за отставку Разумкова

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не причастен к сбору подписей народных депутатов за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Сбор подписей является инициативой главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает УНН.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные, каждый выполняет свою функцию".

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"Это инициатива господина Давида Арахамии, у него можно спросить его мотивы о том, почему он эти списки на подпись попросил у председателя Верховной Рады", - отметил Никифоров.

Добавим

Пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний сообщила, что поступило второе обращение относительно подписных листов об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На этот раз от народного депутата Украины Давида Арахамии.

Что было раньше

Туний сообщала, что письмо об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова было направлено председателем депутатской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией именно от имени фракции, а не по его инициативе.



Разумков заявил в ответ на такое обращение, что "как и обещал", медлить с процессом не будет.

Впоследствии Туний отметила, что подписные листы об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова уже готовы, и находятся в Аппарате Парламента.

Дополнение

Как сообщил УНН информированный источник, народные депутаты на съезде фракции "Слуга народа" обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Ранее источник сообщал, что Разумков приедет с официальным визитом на Западную Украину, и возможно, будет присутствовать на съезде фракции "Слуг народа" в Трускавце.

Представитель фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что направление письма председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой изготовить соответствующие подписные листы для его снятия было решением председателя фракции "Слуги народа" Давида Арахамия.

Она отметила, что это право нардепа, предусмотренное законом о Регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник.