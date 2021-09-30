Разумков ответил, стоит ли Зеленскому идти на второй срок
Дмитрий Разумков
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский должен помнить предвыборное обещание относительно невыдвижения своей кандидатуры на второй срок. Такое мнение высказал в эфире программы "Народ против" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает УНН.
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Комментируя возможность повторного выдвижения Зеленского, Разумков заявил:
"Я считаю, что в целом надо придерживаться обещаний, которые ты даешь, в особенности ты даешь во время избирательной кампании. Держать слово - это вообще" плохая "привычка для украинской политики. Но я придерживаюсь именно такого принципа, и думаю, что стоит это делать и коллегам", - сказал Разумков.
Напомним
Ранее президент Владимир Зеленский заявил СМИ, что хочет выполнить все свои обещания за одну каденцию и поехать отдыхать. Журналист спросил Зеленского о втором сроке. Президент ответил, что это "должен решать народ Украины".
После уточняющего вопроса, будет ли он баллотироваться, Зеленский ответил: "Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что обещал, в свой один срок и поеду отдыхать".
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