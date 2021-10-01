Разумков заявил о том, что его могут лишить депутатского мандата

КИЕВ. 1 октября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Народ против" заявил, что его попытаются лишить депутатского мандата. Об этом пишет УНН.

Детали

Дмитрий Разумков формально вышел из фракции и из партии “Слуга народа”, поэтому, как он заявил, его попытаются лишить депутатского мандата.

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“Я сегодня внефракционным, поскольку является председателем Верховной Рады. Именно так предусматривает регламент Верховной Рады Украины. Поэтому попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то позволить — не всегда это получается ”, - сказал Разумков.

Что было раньше

Председатель фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия пригласил в спикера Дмитрия Разумкова подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Позже прессекретар Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила , что письмо об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова был направлен председателем депутатской фракции “Слуга народа” Давидом Арахамия именно от имени фракции, а не по его инициативе.

Впоследствии поступило второе обращение по подписных листов об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На этот раз от народного депутата Украины Давида Арахамия.

Дополнение

Как сообщил УНН информированный источник, народные депутаты на съезде фракции “Слуга народа” обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Ранее источник сообщал, что Разумков приедет с официальным визитом в Западную Украину, и возможно, будет присутствовать на съезде фракции “Слуг народа” в Трускавце.

Представитель фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук заявила, что направление письма председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова с просьбой изготовить соответствующие подписные листы для его снятия было решением председателя фракции “Слуги народа” Давида Арахамия.

Она отметила , что это право нардепа, предусмотренное законом о Регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник.