После восьми лет не в Грузии: Саакашвили показал видео "из Батуми"

КИЕВ. Первое октября. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook, где говорит на грузинском языке, пишет УНН.

Детали



"Вот он, мой Батуми… Я так скучал по этому месту. Сегодня исполнилась моя мечта и окончательно она сбудется, когда Грузия встанет на ноги… До скорой встречи в Тбилиси", - перевели его обращение грузинские СМИ.

Пользователи под видео тоже переводят его слова, как приветствие "из Батуми". "Он приветствует нас из Батуми (вот мой любимый Батуми, говорит)", - пишет одна из пользователей. Также указывают, что на видео бывший президент страны призвал всех идти на выборы 2 октября а 3-го всем собраться на проспекте Руставели.

К слову, в этом же утро он опубликовал другой пост, и также на грузинском языке. "Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии, через восемь лет", - перевели это обращение грузинские СМИ.

Между тем, "Новости Грузия" сообщает, что "судя по всему, обращение было записано около канатной станции, которая расположена на въезде в Батуми - место очень многолюдное, там установлены десятки камер видеонаблюдения". В беседе с журналистами телеканала "Пирвели", как отмечается, "сотрудники близлежащих торговых объектов сообщили, что не видели экс-президента накануне ночью, хотя находились на месте".

Какой-то особой мобилизации полицейских сил, как сообщается, не фиксируется ни на въезде в Батуми, ни на ближайшем пограничном пункте, ТПП "Сарпи" на границе Грузии и Турции.

Одна из лидеров основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение", депутат парламента Грузии Тина Бокучава, как указано, "однозначно не ответила на вопрос, вернулся ли Саакашвили в Грузию или нет".

Что было ранее

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что 2 октября собирается прилететь в Тбилиси. Фото авиабилета из Киева он опубликовал в Facebook. Власти же Грузии говорят, что в случае прилета - политику грозит тюрьма.

2 октября в Грузии пройдут муниципальные выборы, на которых также будут избирать в том числе мэра Тбилиси. Сейчас мэр - представитель правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Оппонентом его будет депутат Ника Мелия от оппозиционной партии "Единое национальное движение". Ее основателем является Саакашвили.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.