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Российские пограничники заявили об очередях грузовиков на выезд в Украину

Российские пограничники заявили об очередях грузовиков на выезд в Украину

КИЕВ. 1 октября. УНН. Очередь из грузовых автомобилей образовалась перед многосторонним пунктом пропуска в Белгородской области для выезда из России в Украину. Причина очереди, как заявили в РФ, в “неравномерном приеме машин сопредельной стороной”, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Белгородской таможни, пишет УНН.

Детали

“Перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска Нехотеевка Белгородской таможни образовалось очередь грузовых транспортных средств на выезд из России. Причина скопления грузовиков — неравномерный приём машин сопредельной стороной. С 7.00 до 10.00 часов 1 октября машины Украинской стороной не принимались. На текущий момент пропуск транспортных средств на многосторонним автомобильным пунктом пропуска Гоптовка (Украина) идет в минимальном объеме, что способствует увеличению очереди”, — заявили в пресс-службе.

По состоянию на 9 часов скопилось порядка 175 машин. За сутки с 30 сентября по 1 октября выехало 142 машины — это в пределах пропускной способности пункта пропуска (144 машины — среднесуточная пропускная способность).

Дополнение

В Луганской области трое мужчин пытались через украинскую границу перевезти до 450 килограмм французских устриц — продукцию должны были сбывать в московские рестораны.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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