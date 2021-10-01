Монастырский: в течение 2022-2023 годов Украина должна построить госграницу с Россией и Беларусью

КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня, 1 октября, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в Луганской области осмотрел недавно возведенную участок украино-российской границы в зоне ответственности Луганского пограничного отряда в с. Россыпное, отдела погранслужбы Троицкое, пишет УНН со ссылкой на МВД.

Детали

“Министр ознакомился с инженерными устройствами и системой охраны государственных рубежей. На этом участке уже установлена новейшая система интегрированного управления границами. Это целый комплекс защитных инженерных сооружений: противотранспортный ров и вал, контрольно-следовая полоса, рокадная дорога, заградительный забор с колючей проволокой и интеллектуальная система видеонаблюдения на 15 наблюдательных башнях, каждая из которых охватывает 10 км государственной границы. Всепогодные камеры, сенсорные, вибрационные и тепловизионные устройства эффективно противодействуют нарушителям: фиксируют мельчайшие детали круглосуточно в любое время года и передают сигнал пограничным нарядам для быстрого реагирования. Сигнал фиксируют и передают оптоволоконные, вибро, тепловизорные системы”, — указано в сообщении.

Глава МВД заявил, что система способна противодействовать потенциальным попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанде.

“Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участка границы с Россией и Беларусью. В следующем году должен быть „большое строительство границ“. Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новый интеллектуальный границу, который даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны. Кроме того, МВД сосредоточит внимание, чтобы обеспечить хорошие условия службы. В том числе достойный уровень оплаты для личного состава.

Я знаю, что существует нехватка кадров. Но и с этими проблемами будем работать. Будет прочнее пограничная служба, будет прочной граница, а значит — будет крепче вся Украина”, — сказал Денис Монастырский.

Глава правоохранительного ведомства подчеркнул, что для полного обустройства границ необходимо 17 миллиардов гривен. МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет-2022.

“Сегодня я увидел совсем другой уровень обустройства границы. Это интеллектуальная граница, требующая минимального вмешательства человека. И даже из Киева можно отследить нарушения рубежей государства. Правонарушения на участке „Троицкого“ уменьшилось в разы благодаря интеллектуальной системе. Участок с протяженностью более 100 километров уже обустроена. Но мы еще тысячи километров необорудованных границы”, — сказал Денис Монастырский.

Особенно это актуально в условиях новых миграционных вызовов, вызванных кризисом в Афганистане и действий Беларуси в отношении соседей с ЕС Польши и балтийских стран. Так, недавно Украина передала Литве гуманитарный груз — 38 тонн колючей проволоки.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что работы по обустройству границы продолжаются.

“В этом году мы планируем принять в эксплуатацию половину уже окончательно завершенный участок Харьковского пограничного отряда. На следующий год запланировано проведение инженерных работ на участках Сумского и Луганского отрядов, чтобы полностью защитить границу с Россией”, — сказал он.

Протяженность границы с РФ на суше 1974 км, из них 409 км Донецкой и Луганской областей Украины временно не контролирует.

Министр внутренних дел также наградил пограничников Луганского пограничного отряда. Военнослужащие получили орден “Даниила Галицкого”, медаль “За воинскую службу Украине”, медалью “Защитнику Отечества”, а также грамоты от Верховной Рады и нагрудные знаки.

“Присутствующие почтили минутой молчания всех пограничников Луганского отряда, погибших во время несения службы. Лишь с 2014 года 14 военнослужащих этого отряда погибли, 95 — получили ранения”, — добавили в МВД.

дополнение

Ранее в Беларуси возбудили дело по факту повреждения знака с гербом на границе с Украиной, обстреляли раньше.