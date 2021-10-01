Верещук: во время выездного съезда фракции "Слуга народа" может пройти сессия с силовиками

КИЕВ. 1 октября. УНН. Во время выездного съезда фракции "Слуга народа" может пройти сессия с силовиками. Об этом в комментарии журналистам рассказала член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, пишет УНН.

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"Наверное, во время съезда фракции будет присутствовать и госпожа Венедиктова, и господин Монастырский. Я знаю, что господин Монастырский будет с инспекцией во Львовской области, а затем я бы тоже хотела услышать, что сейчас происходит с таможней, переходами и с таможенной службой в целом, каким образом будет реформирование", - заявила она.

Целью встречи с силовиками будет их отчетность относительно будущих реформ.

"Сейчас мы должны реформировать СБУ из-за закона, который будет приниматься уже осенью. Поэтому мы хотели бы, как комитет, услышать мнение Ивана Баканова. Как он сейчас видит и как он предлагает реформировать. Потому принятый закон - это одно, а реальное реформирование - это другое", - считает Ирина Верещук.

Напомним, сегодня нардеп заявила, что отставку Дмитрия Разумкова могут рассмотреть в Трускавце уже сегодня.

Добавим

Съезд фракции "Слуга народа" начнется сегодня и будет проходить до 3 октября в Трускавце с участием Президента Украины Владимира Зеленского.