Бред сивой кобылы: Арахамия отрицает подкуп нардепов за отставку Разумкова

КИЕВ. 1 октября. УНН. Бред сивой кобылы. Еще нет ни одной подписи, а кого-то уже подкупают. Об этом в эфире телеканала “Прямой” заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, комментируя разговоры о подкупе нардепов за отставку главы ВР Дмитрия Разумкова, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Бред сивой кобылы. Еще нет ни одной подписи, даже моей, а кого-то уже подкупают и какие-то сумы предлагают”, — сказал Арахамия.

Контекст

Ранее в эфире “Прямого” внефракционный народный депутат Гео Лерос заявлял, что нардепам в Верховной Раде предлагают деньги, до ста тысяч долларов за голосование в поддержку отставки председателя ВР Дмитрия Разумкова.

Что было раньше

Председатель фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия попросил в спикера Дмитрия Разумкова подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Позже прессекретар Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что письмо об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова был направлен председателем депутатской фракции “Слуга народа” Давидом Арахамия именно от имени фракции, а не по его инициативе.

Впоследствии поступило второе обращение по подписных листов об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На этот раз от народного депутата Украины Давида Арахамия.

Дополнение

Как сообщил УНН информированный источник, народные депутаты на съезде фракции “Слуга народа” обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Ранее источник сообщал, что Разумков приедет с официальным визитом в Западную Украину, и возможно, будет присутствовать на съезде фракции “Слуг народа” в Трускавце.

Представитель фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук заявила, что направление письма председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова с просьбой изготовить соответствующие подписные листы для его снятия было решением председателя фракции “Слуги народа” Давида Арахамия.

Она отметила, что это право нардепа, предусмотренное законом о Регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник.