В Трускавце началось заседание "Большой фракции" "слуг народа"

КИЕВ. 1 октября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал заседание "Большой фракции" в Трускавце. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Цитата

“Хочу поздравить всех, кто здесь собрался. Через несколько месяцев будет экватор — мы „проехали“ половину пути нашей каденции. Сейчас важно проанализировать, как мы „ехали“, куда „приехали“ на данный момент и с какой скоростью будем „ехать“ дальше, с какими результатами „приедем“ до следующих выборов ”, - заявил Арахамия.

Детали

“Слуги народа” во время “Большой фракции” в Трускавце должны разработать повестку дня реформ на 2023 год. На “Большой фракции” присутствуют нардепы от парламентского монобольшинства, представители правительства, и Офиса Президента. Также к работе присоединится и сам Владимир Зеленский.

Отмечается, что сегодня доклады представляют вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль и советник Президента Тимофей Милованов.

Добавим

Как стало известно УНН из собственного источника, на съезде “Слуг народа” будут присутствовать минимум пять министров, среди которых министр аграрной политики Роман Лещенко, министр инфраструктуры Алексей Кубраков, и министр внутренних дел Денис Монастырский.

Кроме министров, в программе съезда “Слуг народа” также запланирована встреча с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Съезд фракции “Слуга народа” проходит с 1 по 3 октября в Трускавце с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

УНН информировал, что на съезде фракции будут поднимать вопрос отставки некоторых министров и чиновников.



Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция “Слуга народа” во главе с Давидом Арахамия.