Заседание "Большой фракции": "слуги" онлайн оценят работу министров и Верховной Рады

КИЕВ. Первое октября. УНН. Сегодня в Трускавце народные депутаты "Слуги народа" смогут оценить работу правительства и деятельность каждого из министров онлайн через интерактивную программу. Нардепы получат анкету. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук во время брифинга, передает УНН.

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"Сегодня депутаты оценят работу правительства и деятельность каждого из министров. Оценка будет происходить онлайн через интерактивную программу. То есть сегодня каждый народный депутат будет иметь возможность получить анкету и в этой анкете оценить работу министров", - рассказала Палийчук.

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Также стало известно, что участники Большой фракции оценивают промежуточные итоги работы Верховной Рады. Результаты будут в конце дня.

Дополнение

Сегодня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал заседание "Большой фракции" в Трускавце.

УНН информировал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников.

Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамией.