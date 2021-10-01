Зеленский завтра приедет в Трускавец на заседание "Большой фракции"

КИЕВ. 1 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский должен завтра приехать в Трускавец на заседание “Большой фракции”. Об этом сообщила пресс-секретарь “Слуги народа” Юлия Палийчук во время брифинга, передает УНН.

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“Насколько мне известно после обеда (завтра — ред.) Президент Украины Владимир Зеленский уже прибудет и выступит перед фракцией”, — сказала Палийчук.

Добавим, что сейчас премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывает нардепам о видении правительством стратегии развития экономики и социальной сферы, которая заложена в новую программу деятельности правительства.

Дополнение

Сегодня председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия начал заседание “Большой фракции” в Трускавце.



Пресс-секретарь “Слуги народа” Юлия Палийчук сегодня сообщила, что сегодня в Трускавце народные депутаты “Слуги народа” смогут оценить работу правительства и деятельность каждого из министров онлайн через интерактивную программу.



Завтра, 2 октября в Трускавце депутаты проведут совещание с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, главой МВД Денисом Монастырским и председателем НАПК Александром Новиковым.