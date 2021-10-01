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Политолог назвал сомнительной социологию, которая "рисует" Терехову победу в первом туре

Политолог назвал сомнительной социологию, которая "рисует" Терехову победу в первом туре

КИЕВ. 1 октября. УНН. Политолог Никита Трачук считает, что у временного мэра Харькова Игоря Терехова нет поддержки харьковчан на уровне 50+% голосов и называет подобные данные социологии сомнительными. Об этом он заявил УНН.

Детали

Политолог убежден, что выборы мера Харькова состоятся в два тура.

“Я думаю, что будет второй тур, и стороны к этому готовятся”, — сказал он.

Отметим, что по данным исследования Центра SOCIS, за Терехова на выборах мэра Харькова готовы проголосовать больше половины харьковчан. Трачук же считает такой прогноз сомнительным.

“52,3% — это якобы победа в первом туре. Я в него однозначно не верю. Как и не верю в то, что у Терехова такой процент электоральной поддержки. Он гораздо ниже.

Подобные соцопросы, мне кажется, заказывают исключительно для намеренных вбросов — чтобы люди читали, политологи комментировали. С целью формирования общественного мнения в ту или иную сторону”, — добавил эксперт.

Трачук также прокомментировал шансы Терехова и Добкина сесть в кресло городского главы. По его словам, Терехов может победить за счет админресурса.

“Возможно, за счет неких договоренностей с центром, с крупными игроками на всеукраинской политической арене. За счет своих людей в комиссиях, возможно”, — добавил он.

В то же время у Добкина больший процент узнаваемости в городе, считает политолог.

“Добкин имеет в Харькове большую популярность. Или, как минимум, известность, коэффициент узнаваемости у Добкина явно выше, чем у Терехова. Потому что Добкин был губернатором, а Терехов в публичном пространстве не больше года. Посмотрим на эту битву титанов”, — резюмировал он.

В контексте

Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября. По прогнозам политологов, во втором туре встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.

Источник: УНН
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