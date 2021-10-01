Зеленский завтра приедет к "слугам" в Трускавец: в ОП сообщили детали визита

КИЕВ. 1 октября. УНН. Завтра в Трускавце президент Украины Владимир Зеленский встретится с депутатами партии "Слуга народа" и руководителями центральных органов власти. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, будет формат "вопросы - ответы", а также неформальное общение, передает УНН.

Детали

По словам Никифорова, завтра Президент Украины - во Львовской области. Владимир Зеленский осмотрит объекты программы "Большая стройка", встретится с депутатами партии "Слуга народа" и руководителями центральных органов власти.

Цитата

"В Трускавце Владимир Зеленский примет участие в выездном совещании фракции. Ознакомится с результатами работы депутатов за первый и второй день выездного заседания и пообщается с ними в формате "вопрос - ответ".

Также президент проведет ряд рабочих встреч, а на вечер запланировано его неформальное общение с участниками выездного совещания "Слуг народа", - написал спикер президента на своей странице в Facebook.

Ранее

Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что Президент Украины Владимир Зеленский должен завтра приехать в Трускавец на заседание "Большой фракции".

Дополнение

Сегодня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал заседание "Большой фракции" в Трускавце.

Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сегодня сообщила, что сегодня в Трускавце народные депутаты "Слуги народа" смогут оценить работу правительства и деятельность каждого из министров онлайн через интерактивную программу.

Завтра, 2 октября, в Трускавце депутаты проведут совещание с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, главой МВД Денисом Монастырским и председателем НАПК Александром Новиковым.