Арахамия привез в Трускавец подписные листы за отставку Разумкова

КИЕВ. 1 октября. УНН. Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что привез в Трускавец подписные листы за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом заявил журналистам в Трускавце , передает корреспондент УНН.

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“Я взял листы и привез их с собой. Все”, — сказал Арахамия.

Детали

На вопрос о том, будут ли подписи собирать в Трускавце, Арахамия ответил: “Не факт”.

Кроме того, Арахамия добавил, что есть политические расхождения с Разумковым.

“Я об этом открыто говорил и говорю, есть, особенно по закону об олигархах”, — сказал он.

Что было раньше

Ранее Арахамия сообщал, что еще нет ни одной подписи за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.



Дополнение

Председатель фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия попросил в спикера Дмитрия Разумкова подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Позже прессекретар Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что письмо об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова был направлен председателем депутатской фракции “Слуга народа” Давидом Арахамия именно от имени фракции, а не по его инициативе.

Впоследствии поступило второе обращение по подписных листов об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На этот раз от народного депутата Украины Давида Арахамия.

Дополнение

Как сообщил УНН информированный источник, народные депутаты на съезде фракции “Слуга народа” обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Ранее источник сообщал, что Разумков приедет с официальным визитом в Западную Украину, и возможно, будет присутствовать на съезде фракции “Слуг народа” в Трускавце.

Представитель фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук заявила, что направление письма председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова с просьбой изготовить соответствующие подписные листы для его снятия было решением председателя фракции “Слуги народа” Давида Арахамия.

Она отметила, что это право нардепа, предусмотренное законом о Регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник.