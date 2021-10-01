От 1 до 5: Корниенко рассказал о критериях оценки работы министров и Верховной Рады в Трускавце

КИЕВ. 1 октября. УНН. Народные депутаты "Слуги народа" в Трускавце оценивают работу правительства и деятельность каждого из министров по пятибалльной шкале. Об этом сообщил первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Она более эмоциональная. Мы не вводили много критериев, это просто - оцените от 1 до 5 работу министра, или председателя комитета или определенных органов Верховной Рады. Это больше дополнительная информация всем для понимания ситуации, комитетам для какой-то своей рефлексии ... Для министров это конечно вопрос, как их воспринимают депутаты, потому что эти оценки депутаты ставят. Коалиция, которой сейчас является наша фракция - это работодатель министра", - рассказал Корниенко.

Что было раньше

Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщала, что сегодня в Трускавце народные депутаты "Слуги народа" смогут оценить работу правительства и деятельность каждого из министров онлайн через интерактивную программу.

Сегодня председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал заседание "Большой фракции" в Трускавце.

УНН информировал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников.