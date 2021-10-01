Саакашвили перевели в колонию Рустави. Его посетит защитник - СМИ

КИЕВ. 1 октября. УНН. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, которого задержали, переведен в колонию Рустави. Его посетит общественный защитник, передает УНН со ссылкой на Imedinews.

Детали

Как сообщили Imedinews, общественный защитник Нино Ломджария сегодня посетит Михаила Саакашвили. В настоящее время народный защитник направляется в колонию Рустави.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был арестован сегодня.

Контекст

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил, что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.

В то же время в министерстве внутренних дел Грузии заявили, что бывший президент не пересекал государственную границу страны.

Что было ранее

Саакашвили заявил, что 2 октября собирается прилететь в Тбилиси. Фото авиабилета из Киева он опубликовал в Facebook. Власти же Грузии говорят, что в случае прилета — политику грозит тюрьма.

2 октября в Грузии пройдут муниципальные выборы, на которых также будут избирать в том числе мэра Тбилиси. Сейчас мэр — представитель правящей партии “Грузинская мечта” Каха Каладзе. Оппонентом его будет депутат Ника Мелия от оппозиционной партии “Единое национальное движение”. Ее основателем является Саакашвили.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.