Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,62 0,0415  EUR: 30,82 -0,1579 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ лишает медиков “ковидных” выплат и "банкротит" больницы перед сильным всплеском COVID-19
НСЗУ лишает медиков “ковидных” выплат и "банкротит" больницы перед сильным всплеском COVID-19 60450
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3090

Заседание "Большой фракции": завтра "слуги" заслушают доклады по Донбассу и обсудят кадровые вопросы

Заседание "Большой фракции": завтра "слуги" заслушают доклады по Донбассу и обсудят кадровые вопросы

КИЕВ. 1 октября. УНН. Завтра в Трускавце во время Большой фракции партии "Слуга народа" депутаты заслушают доклады по Донбассу и обсудят кадровые вопросы. Об этом председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил журналистам, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Про Донбасс, путь к миру, какой сейчас статус, прогресс, куда мы идем. Его будут докладывать (министр иностранных дел Дмитрий — ред.) Кулеба, (министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей —ред.) Резников и (руководитель Офиса президента Украины Андрей — ред.) Ермак. Затем будет обсуждение кадровых вопросов и при необходимости, если мы уже какие-то решения примем прямо там, тогда мы проведем заседание фракции, учитывая что все и так присутствуют”, — рассказал Арахамия.

Дополнение

Также завтра в Трускавце во время Большой фракции партии “Слуга народа” депутаты проведут совещание с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, главой МВД Денисом Монастырским и председателем НАПК Александром Новиковым.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленский завтра приедет к “слугам” в Трускавец: в ОП сообщили детали визита

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.