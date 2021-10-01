Заседание "Большой фракции": завтра "слуги" заслушают доклады по Донбассу и обсудят кадровые вопросы

КИЕВ. 1 октября. УНН. Завтра в Трускавце во время Большой фракции партии "Слуга народа" депутаты заслушают доклады по Донбассу и обсудят кадровые вопросы. Об этом председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил журналистам, передает корреспондент УНН.

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“Про Донбасс, путь к миру, какой сейчас статус, прогресс, куда мы идем. Его будут докладывать (министр иностранных дел Дмитрий — ред.) Кулеба, (министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей —ред.) Резников и (руководитель Офиса президента Украины Андрей — ред.) Ермак. Затем будет обсуждение кадровых вопросов и при необходимости, если мы уже какие-то решения примем прямо там, тогда мы проведем заседание фракции, учитывая что все и так присутствуют”, — рассказал Арахамия.

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Также завтра в Трускавце во время Большой фракции партии “Слуга народа” депутаты проведут совещание с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, главой МВД Денисом Монастырским и председателем НАПК Александром Новиковым.

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