Разумкова считают несправедливым, что его не пригласили на заседание "Большой фракции"

КИЕВ. 1 октября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что решение не приглашать его в Трускавец на заседание “Большой фракции” неправильное и несправедливое. Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова” Савика Шустера, передает корреспондент УНН.

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На вопрос, почему он не в Трускавце, Разумков ответил: “Потому, что некоторые функционеры, мои коллеги решили, что мне не надо там быть. Я думаю, что это несправедливо, это неправильно и многих из них не было на тот момент, когда этот процесс начинался”.

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Он отметил, что всегда был на фракции “Слуга народа” и считает, что когда рассматривается вопрос отставки спикера, стоит его послушать.

“Я и к коллегам обращаюсь, мне точно не за, что прятать глаза, я готов дискутировать по любым вопросам с ними. По каждое свое действие я готов ответить, но когда это происходит за моей спиной — это выглядит мягко говоря непорядочно ”, - сказал Разумков.

Разумков добавил, что ему иногда очень страшно слышать от коллег о том, что должность спикера — это должность и собственность той или иной партии.

“Должности в этом государстве не бывают собственностью ни партии, ни фракции”, — отметил он.

Дополнение

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил , что привез в Трускавец подписные листы за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Что было раньше

30 сентября председатель фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия попросил у спикера Дмитрия Разумкова подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Позже прессекретар Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что письмо об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова был направлен председателем депутатской фракции “Слуга народа” Давидом Арахамия именно от имени фракции, а не по его инициативе.

Впоследствии поступило второе обращение по подписных листов об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На этот раз от народного депутата Украины Давида Арахамия.

Добавим

Как сообщил УНН информированный источник, народные депутаты на съезде фракции “Слуга народа” обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Кроме того, Арахамия заявлял , что Разумков был делегирован на свою должность фракцией “Слуга народа” и может быть заменен, если у него не совпадают мнения по монобильшистю.