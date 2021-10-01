Разумков пригласил "Слуг народа" во фракцию в понедельник

КИЕВ. 1 октября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий пригласил в понедельник, 4 сентября “Слуг народа” на заседание фракции, где сможет ответить на все вопросы о своей деятельности за последние два года. Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова” Савика Шустера, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я в отличие от коллег приглашаю в понедельник на 18:00 (по — ред.) Проведение фракции, могу организовать ее в стенах парламента де дам каждому ответ на любые вопросы относительно моей деятельности за последние два года”, — сказал Разумков.

Контекст

Сегодня в Трускавце началось заседание “Большой фракции” “слуг народа”. Однако Разумкова на заседание не пригласили.

Спикер Верховной Рады считает, что решение не приглашать его в Трускавец на заседание “Большой фракции” неправильное и несправедливое.

Дополнение

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил , что привез в Трускавец подписные листы за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Что было раньше

30 сентября председатель фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия попросил у спикера Дмитрия Разумкова подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Позже прессекретар Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что письмо об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова был направлен председателем депутатской фракции “Слуга народа” Давидом Арахамия именно от имени фракции, а не по его инициативе.

Впоследствии поступило второе обращение по подписных листов об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На этот раз от народного депутата Украины Давида Арахамия.

Добавим

Как сообщил УНН информированный источник, народные депутаты на съезде фракции “Слуга народа” обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Кроме того, Арахамия заявлял , что Разумков был делегирован на свою должность фракцией “Слуга народа” и может быть заменен, если у него не совпадают мнения по монобильшистю.