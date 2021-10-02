Обеспокоены продолжающимся откатом Грузии от демократии - конгрессмены США о задержании Саакашвили

КИЕВ. 2 октября. УНН. Представитель Госдепартамента сообщил грузинской редакции “Голоса Америки”, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией, связанной с задержанием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, перед УНН.

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“У нас есть сообщения о его аресте, и мы внимательно следим за развитием событий. Мы призываем власти Грузии обеспечить соблюдение в отношении господина Саакашвили принципа равенства в соответствии с законодательством Грузии и международными обязательствами Грузии в области прав человека”, — заявили в Госдепе “Голосу Америки”.

Детали

в котором выражена обеспокоенность упадком демократии в Грузии, распространили конгрессмены Грегори Микс (Gregory W. Meeks) и Майкл Маккол (Michael McCaul) — председатель и член комитета по иностранным делам Палаты представителей.

“В преддверии муниципальных выборов, которые состоятся в эти выходные, мы по-прежнему обеспокоены продолжающимся откатом Грузии от демократии, политической поляризацией и сообщениями о предвыборном насилии.

Если Грузия хочет соответствовать демократическим стандартам НАТО, ОБСЕ и ЕС, необходимым для ее евроатлантического будущего, все стороны, участвующие в выборах в этом месяце, должны вести себя в соответствии с демократическими ценностями.

Мы будем внимательно следить за выборами. Мы с нетерпением ждем результатов миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами и по-прежнему привержены принципам партиципаторной демократии в Грузии и после дня выборов”.

Справка: партиципаторная демократия предполагает широкое и непосредственное участие граждан в разработке, принятии и осуществлении политических решений, а также контроле за их выполнением. Термин подразумевает более широкое политическое представительство, чем традиционная представительная демократия.

Дополнение

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии.

Потом Саакашвили перевели в колонию Рустави.

Контекст

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил, что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.

В то же время в министерстве внутренних дел Грузии заявили, что бывший президент не пересекал государственную границу страны.

Что было ранее

Саакашвили заявил, что 2 октября собирается прилететь в Тбилиси. Фото авиабилета из Киева он опубликовал в Facebook. Власти же Грузии говорят, что в случае прилета — политику грозит тюрьма.

2 октября в Грузии пройдут муниципальные выборы, на которых также будут избирать в том числе мэра Тбилиси. Сейчас мэр — представитель правящей партии “Грузинская мечта” Каха Каладзе. Оппонентом его будет депутат Ника Мелия от оппозиционной партии “Единое национальное движение”. Ее основателем является Саакашвили.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.

Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.