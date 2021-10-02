Уже вылетает: Арахамия сообщил, что Зеленский прибудет в Трускавец через несколько часов

КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский уже вылетает в Трускавец, чтобы принять участие в заседании "Большой фракции". Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

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"Только что звонил президенту, он вылетает сейчас же. То есть где-то через два с половиной часа будет здесь. Именно он приедет когда у нас закончится работа в группах", - заявил Арахамия.

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Относительно планов Зеленского в Трускавце, председатель фракции заявил, что у него есть программное выступление.

"Это программное выступление о том, как мы идем, куда мы идем, его оценка ситуации. В том числе большая сегодня панель по Донбассу, пути к миру. У нас есть топ три темы - это путь к миру, война на Донбассе, вторая тема деолихархизация и третья тема это антикоррупционные реформы", - добавил Арахамия.

Дополнение

Вчера председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал заседание "Большой фракции" в Трускавце.

УНН информировал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников.

Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамия.