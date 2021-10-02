В Трускавце стартовала сессия "слуг" с силовиками. Первой выступает Венедиктова

КИЕВ. 2 октября. УНН. В Трускавце в рамках “Большой фракции” стартовала сессия “слуг народа” с силовиками. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук, передает УНН.

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"Приоритеты внешней и внутренней безопасности. Сессия с силовиками, НАПК, ГФС. Первая презентация - от Ирины Венедиктовой (Генерального прокурора Украины - ред.)", - написала Кравчук.

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Как сообщили в "Слуге народа", во время выступления Генпрокурор отметила, что первый этап президентской реформы прокуратуры закончился.

"Было более 12 тыс. прокуроров, в законе мы проголосовали 10 тыс. прокуроров, после аттестации 7700 осталось. То есть 35% ушло. И теперь мы выбираем прокуроров. Когда из системы прокуратуры ушли более 35% работников - это очень много. Для устойчивости государственных институтов надо ее развивать", - сообщила Венедиктова.

Ранее

Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что 2 октября в Трускавце во время Большой фракции партии "Слуга народа" депутаты проведут совещание с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, главой МВД Денисом Монастырским и председателем НАПК Александром Новиковым.