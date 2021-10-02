Официально: Разумков пригласил "слуг народа" на встречу 4 октября

КИЕВ. 2 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу, которая должна состояться в ВР 4 октября. Об этом на своем Facebook сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, передает УНН.

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"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, как и обещал, официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу, чтобы обсудить его "неудовлетворительную" работу за два года на посту Председателя Парламента", - написала Туний и добавила копию официального документа.

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Встреча запланирована на понедельник, 4 октября, в 18.00 в здании Верховной Рады.

Что было раньше

30 сентября председатель фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия попросил у спикера Дмитрия Разумкова подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Позже прессекретар Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что письмо об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова был направлен председателем депутатской фракции “Слуга народа” Давидом Арахамия именно от имени фракции, а не по его инициативе.

Впоследствии поступило второе обращение по подписных листов об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На этот раз от народного депутата Украины Давида Арахамия.

Добавим

Как сообщил УНН информированный источник, народные депутаты на съезде фракции “Слуга народа” обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Кроме того, Арахамия заявлял , что Разумков был делегирован на свою должность фракцией “Слуга народа” и может быть заменен, если у него не совпадают мнения по монобильшистю.