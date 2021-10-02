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Монастырский в Трускавце призвал "слуг" повысить зарплаты правоохранителям

Монастырский в Трускавце призвал "слуг" повысить зарплаты правоохранителям

Денис Монастырский

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал "слуг народа" повысить зарплаты рядовым сотрудникам системы министерства, которые "должны получать достойную зарплату". Об этом шла речь во время его выступления в Трускавце на сессии с силовиками, передает УНН.

Детали

"Они (правоохранители - ред.) должны получать достойную зарплату", - заявил Монастырский.

Также глава МВД объяснил, где найти средства на повышение зарплат правоохранителям.

"Где взять ресурс для повышения зарплат сотрудникам системы МВД? Это выявление контрафактной продукции - табак и алкоголь. Мы уже проработали со специалистами направления, где можно дать бюджету миллиарды гривен", - подчеркнул Монастырский.

Добавим

Ранее Монастырский заявил, что МВД будет требовать в госбюджете повышение заработной платы полицейским.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина, Слуга народа, Денис Монастырский
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