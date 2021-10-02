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"Большая фракция": в Трускавец прибыл Зеленский

"Большая фракция": в Трускавец прибыл Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 октября. УНН. На съезд “Большая фракция” в Трускавец уже прибыл Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Детали

Отметим, что кортеж только что прибыл на территорию отеля Rixos Prykarpattya. К слову, ранее председатель фракции СН Давид Арахамия заявил, что у Президента будет программное выступление.

Впоследствии в СН сообщили, что Зеленский "знакомится с работой групп, которые нарабатывают план реформ на ближайшие два года, и общается с народными депутатами".

Добавим

На съезд "Большой фракции" в Трускавец уже прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр финансов Сергей Марченко.

Напомним

Вчера председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал заседание "Большой фракции" в Трускавце.

УНН информировал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников.

Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамией.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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