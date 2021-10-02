"Большая фракция": в Трускавец прибыл Зеленский
Владимир Зеленский
КИЕВ. 2 октября. УНН. На съезд “Большая фракция” в Трускавец уже прибыл Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
Детали
Отметим, что кортеж только что прибыл на территорию отеля Rixos Prykarpattya. К слову, ранее председатель фракции СН Давид Арахамия заявил, что у Президента будет программное выступление.
Впоследствии в СН сообщили, что Зеленский "знакомится с работой групп, которые нарабатывают план реформ на ближайшие два года, и общается с народными депутатами".
Добавим
На съезд "Большой фракции" в Трускавец уже прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр финансов Сергей Марченко.
Напомним
Вчера председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал заседание "Большой фракции" в Трускавце.
УНН информировал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников.
Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамией.
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