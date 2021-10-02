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Заседание "Большой фракции: Зеленский с депутатами нарабатывает план реформ до 2023 года

Заседание "Большой фракции: Зеленский с депутатами нарабатывает план реформ до 2023 года

КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский на заседании "Большой фракции" в Трускавце с депутатами нарабатывает план реформ до 2023 года. Об этом сообщили в СН, информирует УНН.

Детали

В частности, глава государства ознакомился с работой каждой группы, нарабатывают план реформ на ближайшие два года.

Также он внес предложения относительно шагов трансформации государства.

Дополнение

Вчера председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал заседание "Большой фракции" в Трускавце.

УНН информировал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников.
Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамией.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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