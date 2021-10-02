Вопрос отставки Разумкова для меня совсем не вопрос - Зеленский

КИЕВ. 2 октября. УНН. Вопрос отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова внутренне фракционный. Об этом журналистам в Трускавце заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

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"Вопрос Дмитрия Александровича для меня, извините, ну, совсем не вопрос. Этот вопрос, в целом, скажу откровенно, внутренне фракционный. Я считаю большой ошибкой Димы или консультантов, которые сейчас с ним работают, что этот вопрос выносится в публичную сферу, медиа. Секретов никаких нет, я считаю просто, что у этих людей другие политические взгляды и это нормально. Мы живем в демократическом государстве", - заявил Зеленский.

Что было раньше

30 сентября председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия попросил у спикера Дмитрия Разумкова подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Позже пресс-секретарь Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что письмо об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова был направлен председателем депутатской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией именно от имени фракции, а не по его инициативе.

Впоследствии поступило второе обращение относительно подписных листов об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На этот раз от народного депутата Украины Давида Арахамии.

Сегодня стало известно, что на съезде "Большой фракции" в Трускавце депутаты начали сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.