Отставка Разумкова: в "Слуге народа" говорят, что собрали 124 подписи

КИЕВ. 2 октября. УНН. Подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова собираются в спокойной обстановке без какого-либо давления или напряжения. По состоянию на сейчас голосов 124. Об этом сообщила в своем Telegram народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина, передает УНН.

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“Подписи за отставку Разумкова собираются в спокойной обстановке без какого-либо давления или напряжения. Всем совершенно ясно, что происходит. Подавляющее большинство руководства фракции и комитетов уже подписали. В том числе и я”, — сообщила Гришина.

Детали

Она отметила, что на сейчас голосов 124. После заседания, где будет обсуждаться этот вопрос, количество голосов значительно увеличится.

Напомним

Вчера председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия начал заседание “Большой фракции” в Трускавце.

УНН информировал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников.

Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция “Слуга народа” во главе с Давидом Арахамией.

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