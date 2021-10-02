Местные выборы в Грузии: по состоянию на 17:00 явка избирателей составляет 41,35%

КИЕВ. 2 октября. УНН. В Грузии по состоянию на 17:00 явка избирателей составила 41,35%. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани, передает УНН со ссылкой на TV Imedi.

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"По состоянию на 17:00 явка избирателей в Грузии составила 41,35%, что составляет 1446 218 избирателей", - сообщила Иоселиани.

Детали

ЦИК Грузии призывает избирателей быть активными, поскольку до окончания голосования остается менее 2 часов.

Согласно закону, избирательные участки будут закрыты в 20:00.

На 3200 избирательных участках, где количество зарегистрированных избирателей превышает 300, начнется видеозапись процесса подсчета голосов, в определенной степени увеличит продолжительность процедур подсчета голосов.

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