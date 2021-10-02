"Слуги" в Трускавце нарабатывали повестку дня реформ: что представят Зеленскому

КИЕВ. 2 октября. УНН. В Трускавце закончилась работа 8 групп, которые нарабатывали повестку дня реформ на 2021-2023 гг. в различных сферах. О результатах докладывают Президенту Владимиру Зеленскому, передает УНН со ссылкой на сообщение "Слуги народа" в Telegram, передает УНН.

Детали

По данным политсилы, первая группа рассказывает о трансформации в нацобороне и международных отношениях.

Среди предложенных целей - членство в НАТО, успешное завершение реформы СБУ, создание и развитие национальной системы устойчивости, система национального сопротивления, реинтеграция ВОТ, информационный суверенитет, разблокировка вопроса в ТКГ по обмену пленными, укрепление созданных Украиной альянсов - Крымская платформа, Люблинский треугольник, квадрига с Турцией, Ассоциированное трио.

Добавим

Депутаты, чиновники и представители Офиса Президента презентуют план реформ на 2021-2023 гг. в области энергетической независимости и зеленой трансформации.

Среди целей - интеграция европейской и украинской энергосистемы и рынков, наращивание добычи газа, нефти + 20%, увеличение нефтепереработки, снижение зависимости от импортных энергоресурсов. Важными станут развитие и внедрение энергоэффективных технологий, увеличение доли атомной генерации на 10% и сокращение импорта природного газа, говорится в сообщении.

В области зеленой трансформации планируют развивать возобновляемые источники топлива, экомодернизацию промышленности, увеличение доли экологического транспорта; снижение потерь в энергосетях.

Относительно экологической безопасности и защиты окружающей среды - здесь необходимо увеличивать продолжительность жизни в Украине, адаптироваться к изменению климата, строить инфраструктуру для переработки отходов, рационально использовать природные ресурсы и увеличивать лесной фонд Украины, добавили в СН.

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Дополнение

Вчера председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал заседание "Большой фракции" в Трускавце.

УНН информировал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников.

Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамия.