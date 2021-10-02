Монастырский: качественное обустройство всей границы - это вопрос, который должны решить в течение следующих лет

КИЕВ. 2 октября. УНН. Сегодня, 2 октября, во время рабочей поездки во Львовскую область министр внутренних дел Денис Монастырский и председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко посетили участок украинской-польской границы. Ознакомились с системой охраны, пропускными операциями, а также техническими средствами, которые используют пограничники во время несения службы, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

В течение последних двух дней министр внутренних дел Денис Монастырский совместно с коллегами объехал и осмотрел восточный участок границы, где подробно ознакомился с его обустройством, а сегодня проверил западный рубеж.

В международном автомобильном пункте пропуска "Рава-Русская" председатель Госпогранслужбы ознакомил министра с порядком пропуска граждан и транспортных средств и мерами, которые принимаются для противодействия распространению COVID-19 на территории Украины. В частности, по применению пограничниками электронной проверки COVID-19 сертификатов, подтверждающих вакцинацию граждан, отрицательный результат тестирования или выздоровление от болезни. Продемонстрировано программное обеспечение "SafeBorder" дает возможность пограничникам автоматизировано проверять силу документа и его принадлежность лицу при пересечении границы Украины. Денис Монастырский лично проверил его работу, предоставив свой сертификат о вакцинации.

"Мы прибыли в пункт пропуска, чтобы посмотреть как работают пограничники в условиях пандемии, поскольку Правительство планирует внести определенные изменения в работу с сертификатами. Мы хотим изучить этот вопрос", - сказал министр внутренних дел

На "зеленом" участке Денис Монастырский ознакомился с организацией охраны госграницы с помощью подвижного тепловизионного комплекса на базе автомобиля "ТОРСУС" и беспилотных летательных комплексов. Побывал на линии границы, где обустроена контрольно-следовая полоса и башни для наблюдения.

"Качественное обустройство всей границы - это вопрос, который мы должны однозначно решить в течение следующих 2-х лет по президентской программе. Мы планируем в следующем году обустроить украинский-российский и украинско-белорусский участки границы. Через год, в 2023-м, должен быть оснащен западный рубеж. Сегодня с высоты птичьего полета мы имели возможность посмотреть на границу с Польшей. Наша задача - спланировать, ознакомиться с тем, как все обустроено, как работает, и что еще нужно сделать", - сказал министр.

Добавим

Непосредственно в пограничном подразделении Денис Монастырский ознакомился с порядком работы смены оперативно-дежурной службы и комплексом видеоконтроля, который помогает следить за пунктом пропуска. Отдельно продемонстрировано порядок осуществления контроля за пограничными нарядами с помощью системы JPS-навигации и доведения информации в случае возникновения обстановки.

"Западный и Восточный рубежи - это разные границы по настроению, по накалу, но пообщавшись с пограничниками, настроение одно - защитить Украину от внешнего врага, от РФ, построить государственную границу", - отметил Денис Монастырский.

Он также добавил, что с Президентом Украины обсуждал вопрос повышения заработной платы для сотрудников Госпогранслужбы.

"Я убежден, что и ноша, которую вы несете, и ответственность, с которой вы ежедневно работаете, должно быть надлежащим образом оценено со стороны государства. Конечно не все сразу получится, но политическая воля к обустройству границы, к созданию условий и к надлежащему денежному обеспечению бесспорно есть", - подчеркнул он.

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