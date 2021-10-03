Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,62 0,0000  EUR: 30,82 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ лишает медиков “ковидных” выплат и "банкротит" больницы перед сильным всплеском COVID-19
НСЗУ лишает медиков “ковидных” выплат и "банкротит" больницы перед сильным всплеском COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12315

Федоров рассказал, когда украинцы смогут электронно голосовать на выборах

Федоров рассказал, когда украинцы смогут электронно голосовать на выборах

КИЕВ. 3 октября. УНН. На выездных заседаний фракции "Слуга народа" в Трускавце депутаты обсудили главные приоритеты на 2021-2023 годы. Это - запуск 5G, интернет по всей стране, 100% государственных услуг онлайн, Paperless, судьба ИТ в ВВП 10%. Об этом информируют на сайте политпартии, пишет УНН.

Детали

Депутаты обсудили, что Украина должна стать цифровым хабом в Центральной и Восточной Европе, а также для всего мира — экспортером продуктов для цифрового государственного управления. Кроме того, объем единого налога от е-резидентов должен составить 3 млн долларов США в год.

Добавляют, что за два года украинцы смогут голосовать на референдуме и на выборах с помощью электронных инструментов.

Цитата

“В ноябре будем презентовать Diia City, которая заработает в январе. На сцене вместе с Президентом и нашей командой уже будет несколько технологических гигантов, которые уже заявят о входе в Diia City ”, - анонсировал вицепремьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский провел конференцию с представителями Facebook: предлагал открыть офис компании в Украине

Источник: УНН
Теги: выборы, онлайн
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.