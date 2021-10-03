Die Welt: ЕС рассматривает возможность создания военной миссии в Украине

КИЕВ. 3 октября. УНН. Европейский союз рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии в Украине. Об этом в воскресенье сообщила газета Die Welt со ссылкой на внутренний документ внешнеполитической службы ЕС, оказавшийся в ее распоряжении, пишет УНН.

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Согласно нему, такая миссия стала бы “выражением солидарности с Украиной на фоне продолжающейся военной активности России на границе”, а также в свете ситуации с Крымом, передает издание.

Если миссия будет создана, то она будет названа военной консультативной и учебной миссией ЕС в Украине (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine).

По данным газеты, о создании военной учебной миссии ЕС попросили главы МИД и Минобороны Украины, направившие в конце июля письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

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Кроме того, в документе перечислены еще три способа, с помощью которых Европейский союз мог бы содействовать повышению военного потенциала украинской армии. Один из возможных вариантов — расширение консультативной миссии ЕС по реформированию сферы гражданской безопасности в Украине, созданной в 2014 году.

На создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, а также Польша, Румыния и Словакия. Кроме того, такую позицию поддерживают Швеция и Финляндия.