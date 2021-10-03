Партия "Слуги народа" имеет миллион вопросов к Разумкову - Зеленский

КИЕВ. 3 октября. УНН. Партия “Слуги народа” имеет миллион вопросов к спикеру Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом во время брифинга в Трускавце заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Этот вопрос внутренний я считаю, внутрифракционный. Я считаю, что это внутренняя ситуация партии „Слуга народа“, фракции „Слуга народа“, монобольшинства. Потому что именно господин Разумков, как партиец „Слуги народа“, член этой фракции, команды был делегирован партией на пост спикера... Мне кажется с соответствующими принципами, ответственностью, соответствующими законопроектами, которые мы должны проводить в зале ВР из-за того, что мы это не просто пообещали, а именно за это проголосовали люди”, — сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что нельзя тормозить те или иные процессы.

“Партия имеет миллион вопросов, я вчера слышал миллион вопросов к председателю Верховной Рады, как не к председателю Верховной Рады прежде всего, а как к человеку который делегирован этой командой, как члену этой команды. Сегодня мы все понимаем, что он не является членом этой команды, и он об этом говорит открыто”, — рассказал Зеленский.

Дополнение

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально пригласил народных депутатов фракции “Слуга народа” на встречу, которая должна состояться в ВР 4 октября.



Разумков заявлял, что на встрече с фракцией готов ответить на все вопросы о своей деятельности за последние два года.



Контекст

2 октября народные депутаты от “Слуги народа” в Трускавце собрали более 150 подписей под коллективным инициативе об отзыве Председателя Верховной Рады Украины.



Пресс-секретарь “Слуги народа” Юлия Палийчук сообщила, что депутаты в понедельник начнут процедуру отзыва Разумкова.