В деле Шефира в правоохранительные органы вызвано много людей с очень известными именами - Зеленский

КИЕВ. 3 октября. УНН. По делу о покушении на помощника президента Сергея Шефира в правоохранительные органы вызвано много людей с очень известными именами. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Трускавце, передает корреспондент УНН.

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“Был покушение на убийство, это 100% информация. Есть много деталей, которые я не имею права, пока идет следствие, распространять. Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках, там идет следствие. Многие вызваны, я знаю, с очень известными именами. С кем-то из них общался Сергей, кого знал, кого подозревает. Там много людей вызваны в соответствующие правоохранительные органы”, — сказал Зеленский.

Детали

На вопрос правда ли, что Шефир часто встречался с олигархами, Зеленский ответил: “Господин Шефир встречался очень часто с олигархами? Мне это не известно. С господином Ахметовым он встречался, я знаю. У нас было несколько сложных моментов, Доброполье, много энергетических моментов, много вызовов, много угольных проблем, когда что-то мы ожидали, а что-то не ожидали”.

По его словам, ему не известно о встрече Шефира с другими олигархами.

“Вызывали их — мне кажется, я не имею права об этом говорить”, — добавил Президент.

Дополнение

22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.

В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нету. Нападавших разыскивают. Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.

Из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация — покушение на убийство двух и более лиц.



Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что следствие по делу покушения на помощника президента Сергея Шефира рассматривает более десятка версий.