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В Грузии возбудили около 20 уголовных дел в день выборов

В Грузии возбудили около 20 уголовных дел в день выборов

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Грузии расследуют 16 уголовных преступлений, совершенных в день голосования на выборах в местные органы власти в субботу, 2 октября. Об этом сообщила директор Департамента стратегических коммуникаций МВД Кетеван Ковзиашвили, передает УНН.

Цитата

"В целом выборы прошли мирно. На данный момент полиция начала расследование 16 уголовных дел по всей Грузии", - сказала Ковзиашвили.

Детали

По ее словам, уголовные дела возбуждены, в частности по фактам драки, кражи, повреждения инвентаря избирательных участков, ранения ножом, препятствование работе журналистов, неоднократного голосования одним и тем же избирателем.

Также 3 октября сотрудники Главного управления криминальной полиции начали расследование кибератаки на новостной сайт политической партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" по статье 28 511 и 28 611 Уголовного кодекса Грузии.

Дополнение

2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Явка составила 51,92%.

Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1388 депутатов районных собраний (сакребуло). Для победы в первом туре кандидату в мэры необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Всего в выборах участвовали 43 партии.

Напомним, что ЦИК Грузии представила предварительные результаты выборов мэров.

Источник: УНН
Теги: выборы, Грузия
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