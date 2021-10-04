"Слуги" сегодня начнут процедуру отставки Разумкова

КИЕВ. 4 октября. УНН. Парламентская фракция "Слуга народа", находясь на выездном заседании в Трускавце, договорилась начать процедуру отставки председателя Верховной Рады начиная с понедельника 4 октября, то есть с сегодняшнего дня. Об этом 2 октября сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, передает УНН.

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“Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины с занимаемой должности”, — написала Палийчук ранее в Telegram.

Напомним

Ранее также стало известно, что народные депутаты от “Слуги народа” в Трускавце собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве Председателя Верховной Рады Украины.

Дополнение

В свою очередь, спикер ВРУ Дмитрий Разумков официально пригласил народных депутатов фракции “Слуга народа” на встречу, которая должна состояться в ВР 4 октября.



Разумков заявлял, что на встрече с фракцией готов ответить на все вопросы о своей деятельности за последние два года.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что партия “Слуги народа” имеет “миллион вопросов” к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.