Разумков: отзыв с должности председателя ВР состоится по регламенту

КИЕВ. 4 октября. УНН. Процедуры, в том числе отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины, происходит по Регламенту. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета, передает корреспондент УНН.

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"Я видел в СМИ информацию о том, что голосование может состояться во вторник-среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живем с вами по Регламенту. И процедуры, в том числе отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины, происходят по Регламенту, согласно 76, 77 ст., иного не будет, пока я председатель Верховной Рады, здесь будет работать закон", - сказал Разумков.

"Затем, что будет - посмотрим. Можем делать так, как это было в позапрошлый четверг. Но пока Регламент и Конституция будут работать и в стенах Верховной Рады, и за ее пределами", - добавил он.

Детали

Так, по его словам, подписные листы по вопросу об отзыве с должности председателя Верховной Рады Украины по просьбе сначала фракции, затем народного депутата, председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии были выданы в тот же день, "аж два пакета".

Добавим

В соответствии с Регламентом, решение о включении в повестку дня сессии Верховной Рады вопроса об отзыве с должности председателя ВР принимается на пленарном заседании, следующем за днем внесения такого предложения. В то же время Верховная Рада дает поручение Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы ВР в текущем году.

Рассмотрение вопроса об отзыве председателя Верховной Рады с должности по решению большинства народных депутатов от конституционного состава ВР включается в повестку дня сессии Верховной Рады в определенный ею день, но не позднее чем на десятый день после включения этого вопроса в повестку дня сессии.

Контекст

2 октября народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце собрали более 150 подписей под коллективным инициативе об отзыве председателя Верховной Рады Разумкова.

Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что депутаты в понедельник, 4 октября, начнут процедуру отзыва Разумкова.