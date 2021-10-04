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В четверг Рада проведет внеочередное заседание

В четверг Рада проведет внеочередное заседание

КИЕВ. 4 октября. УНН. В четверг в 16:00 в Верховной Раде состоится внеочередное заседание. Об этом Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

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“Сегодня утром поступило от 153 народных депутатов предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг, как всегда, в 16:00”, — сказал Разумков.

Детали

По словам председателя ВР, инициатором заседания стал народный депутат Антон Поляков. О вопросах, которые планируется поднять на заседании, спикер не сказал.

Добавим

Как писал УНН голосование по отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова может пройти в четверг, 7 октября.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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